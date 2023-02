Caffè Borbone lancia Miscela Light: il vero espresso napoletano con il 50% in meno di caffeina

Photo credits: fonte ufficio stampa

Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato, amplia l’offerta di miscele disponibili in cialde compostabili e presenta Miscela Light, la miscela con il 50% in meno di caffeina, per un buon caffè napoletano dal tradizionale gusto intenso al palato, ma più leggero. Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato, amplia l’offerta di miscele disponibili in cialde compostabili e presenta Miscela Light, la miscela con il 50% in meno di caffeina, per un buon caffè napoletano dal tradizionale gusto intenso al palato, ma più leggero.





Le nuovissime cialde Miscela Light sono disponibili in esclusiva nella rete di negozi specializzati e sul sito ufficiale di Caffè Borbone.

L’aroma inconfondibile in perfetto equilibrio tra un carattere vigoroso e una squisita dolcezza è assicurato dalla Miscela Blu che, combinata con la Miscela Dek decaffeinata, dà vita a un caffè cremoso e leggero, da assaporare nel corso dell’intera giornata fino a tarda sera.

Con Miscela Light, che mette d’accordo tutti i palati offrendo il 100% della qualità e del gusto tipico dell’espresso Borbone, il rito del caffè si esprime attraverso una nuova forma di convivialità in cui gli amanti del caffè hanno un alleato in più per godersi i propri momenti di pausa e di relax.

"Lanciare una miscela con il 50% di caffeina in meno è sicuramente una scelta coraggiosa che sappiamo sarà apprezzata da chi non vuole rinunciare al gusto ma preferisce poter scegliere – afferma Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone – È proprio questa la sfida che abbiamo voluto intraprendere, offrire alle persone una scelta alternativa superando il preconcetto che il caffè decaffeinato non sia vero caffè. Miscela Light dimostra proprio il contrario, leggerezza e intensità non si escludono l’una l’altra ma offrono una nuova esperienza gustativa".

L’obiettivo di Caffè Borbone è tendere un culto fortemente legato alla tradizione come quello del caffè alle tante opportunità offerte dall’evolversi degli interessi e delle abitudini dei consumatori per continuare a stupirli con nuove miscele e varietà, sempre nel rispetto dell’ambiente che contraddistingue l’impegno della divisione Ricerca & Sviluppo.

Le cialde compostabili, infatti, conferiscono al prodotto un’elevata biodegradabilità e dimostrano come sia possibile concretizzare soluzioni sostenibili senza sacrificare sapore e gusto, mantenendo l’aroma tipico del caffè in un involucro di carta che può essere comodamente smaltito.

Intuizione e innovazione è il binomio da cui nascono le migliori novità del brand che, partendo dal territorio, è arrivato a conquistare sempre più persone attente alla qualità del caffè che amano bere ogni giorno per vivere una magica emozione.