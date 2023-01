Tv: venerdì 13 gennaio su Rai3 nuovo appuntamento con "Caro Marziano" con Pif

Nuovo appuntamento con "Caro Marziano", il programma di Rai Cultura condotto e girato da Pif, in onda venerdì 13 gennaio alle 20.20 su Rai3. Nuovo appuntamento con "Caro Marziano", il programma di Rai Cultura condotto e girato da Pif, in onda venerdì 13 gennaio alle 20.20 su Rai3.





In questa puntata Pif diventa cercatore d’oro. Non c’è metallo più iconico e leggendario dell’oro, così come non esiste nulla che sia stato capace nei secoli di colpire l’immaginario di uomini bramosi di ricchezza come la scoperta di immensi giacimenti auriferi. Pif si unisce a un gruppo di cercatori d’oro amatoriali per scoprirne i segreti, carpirne i trucchi e vivere insieme a loro l’emozione del ritrovamento di piccole scaglie dorate.

"Caro Marziano" è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri giorni in brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno che approdi sul nostro pianeta in una data ancora indefinita.

Il programma, prodotto da Fremantle per Rai Cultura, è scritto da Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, con la regia di Pierfrancesco Diliberto. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3.