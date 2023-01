Amaro del Ciclista: rabarbaro e genziana, un binomio perfetto

Un liquore dal cuore amaro e dal gusto retrò. Amaro del Ciclista unisce le fragranze di 20 erbe botaniche in un mix complesso e irripetibile. Tra queste, la genziana dai sentori alpini si combina a meraviglia con il sapore gradevolmente acidulo del rabarbaro. Un liquore dal cuore amaro e dal gusto retrò. Amaro del Ciclista unisce le fragranze di 20 erbe botaniche in un mix complesso e irripetibile. Tra queste, la genziana dai sentori alpini si combina a meraviglia con il sapore gradevolmente acidulo del rabarbaro.





L’intensità della prima viene attenuata dalla delicatezza della seconda, creando un connubio bilanciato, appagante. Ad ogni sorso si percepisce l’armonica trama di aromi e note erbacee, un’intonata sinfonia ottima in ogni forma. Con ghiaccio, in purezza o ingrediente per cocktail, Amaro del Ciclista è sempre un’ottima idea.