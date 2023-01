Tv: sabato 14 gennaio in prima serata su Italia 1 il film "Cattivissimo me 3"



Sabato 14 gennaio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Cattivissimo me 3", il film d'animazione targato Illumination Entertainment e diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda.





Gru e Lucy, ormai marito e moglie, continuano il loro lavoro come agenti speciali della Lega Anti Cattivi, ma la cattura di Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni ’80 caduto nel dimenticatoio, fallisce e vengono licenziati. Le difficoltà continuano per l’arrivo inaspettato di un gemello che Gru non sapeva di avere: Dru. Nel mentre i Minions finiscono in carcere.