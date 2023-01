Tv: lunedì 16 gennaio torna su Ra1 "È sempre mezzogiorno!" con Antonella Clerici

Ricette veloci per chi ha poco tempo, ma anche preparazioni più elaborate, da condividere con gli ospiti o in famiglia. "È sempre mezzogiorno!" torna su Rai1 dal 16 gennaio alle 11.55 con Antonella Clerici, pronta a fornire spunti, consigli e trucchi di cucina ai telespettatori. Ricette veloci per chi ha poco tempo, ma anche preparazioni più elaborate, da condividere con gli ospiti o in famiglia. "È sempre mezzogiorno!" torna su Rai1 dal 16 gennaio alle 11.55 con Antonella Clerici, pronta a fornire spunti, consigli e trucchi di cucina ai telespettatori.





In studio con la Clerici ci saranno Giovanna Civitillo, che guiderà gli spettatori tra sagre e appuntamenti nella Penisola; Fulvio Marino, maestro panificatore; Lorenzo Biagiarelli, "il Signore degli Aneddoti" ed Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere. Con i suoi scherzi e i suoi travestimenti, non mancherà anche il simpatico "factotum di studio", Alfio Bottaro. Confermato l’appuntamento con la giornalista Angela Frenda, mentre Sal De Riso preparerà uno dei suoi dolci di alta pasticceria per le occasioni speciali dei i telespettatori.

Ci si potrà prenotare per partecipare tramite estrazione, ai tanti giochi telefonici del programma. Il "gioco del bonsai"; "La mucca Lola"; "Pentola o dispensa"; il "gioco della cassaforte" solo per citarne alcuni, permetteranno ai telespettatori a casa di vincere buoni spesa, batterie di pentole e anche un divano nuovo. "E’ sempre mezzogiorno!" in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 è prodotto in collaborazione con Stand by me.