Tv: giovedì 5 gennaio su Italia 1 il film "Now you see mee 2"

Giovedì 5 gennaio, in prima serata su Italia1 arriva il film "Now you see me 2" diretto da Jon M. Chu con Daniel Radcliffe e Mark Ruffalo.





Un anno dopo aver superato in astuzia l'F.B.I., conquistando l'adulazione del pubblico con i loro spettacoli magici in stile Robin Hood, i quattro Maghi riemergono per una performance di ritorno nella speranza di smascherare le pratiche non etiche di un magnate della tecnologia. L'uomo dietro il loro atto di sparizione non è altro che Walter Mabry, un prodigio della tecnologia che minaccia i Cavalieri di portare a termine la loro rapina più impossibile. La loro unica speranza è eseguire un'ultima acrobazia senza precedenti per cancellare i loro nomi e rivelare la mente dietro a tutto.