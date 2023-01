Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara, ultimo covo di Messina Denaro

COLOGNO MONZESE (MI) - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) in esclusiva le primissime immagini dell’aggressione subita da Stefania Petyx a Campobello di Mazara, ultimo covo del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro.L’inviata del tg satirico, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia, invece di ricevere solidarietà è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un motorino.Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).