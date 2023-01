Paura a Prato: punta una scacciacani verso le finestre di un istituto scolastico

PRATO - Nella mattinata odierna operatori della Squadra Volanti sono intervenuti in questa via Galcianese, nelle adiacenze dell'Istituto scolastico Marconi, a seguito della segnalazione di una persona armata che puntava una pistola verso le finestre dell'istituto scolastico.Prontamente giunti sul posto gli Operatori trovano un soggetto in stato di agitazione e, dopo averlo messo in sicurezza, procedevano a perquisizione personale, trovandolo in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, sei munizioni, uno storditore elettrico, un coltello a scatto ed una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.Questi, portato in Questura, a seguito delle procedure di identificazione, risultava essere un ventenne italiano con precedenti anche specifici. Al momento non sono note le motivazioni sottese al gesto.All 'esito delle attività veniva tratto in arresto per resistenza, minaccia aggravata e porto abusivo d' armi.