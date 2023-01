Latteria Vipiteno presenta lo yogurt "Vip+piú" naturalmente ricco di proteine

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Latteria Vipiteno – storica cooperativa altoatesina specializzata nella produzione di yogurt di alta qualità – propone lo yogurt Vip+piú.





Vip+piú incontra la tendenza "Soft Health" ed entra nel mondo salutistico, dove non è importante il conteggio delle proteine ma bensì assaporare consapevolmente un prodotto puro e sano.

Grazie ad un processo interno alla produzione, lo yogurt Vip+piú di Latteria Vipiteno è naturalmente ricco di proteine.

Incredibilmente cremoso e denso, nelle varianti intero e magro, è adatto a sportivi per chi è attento alla forma fisica, per aumentare il fabbisogno di proteine "buone" e per chi vuole seguire un’alimentazione sana e al contempo completa.

Un occhio di riguardo per i materiali utilizzati, che sono facilmente smaltibili nella raccolta differenziata di plastica/alluminio e carta, per un maggiore rispetto dell’ambiente. Disponibile nel formato da 250 g.