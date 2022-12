Tv: lunedì 5 dicembre la Galleria Borghese a "Italia, viaggio nella Bellezza" su Rai Storia

La Galleria Borghese, una delle più importanti collezioni d'arte occidentali, è la protagonista di "Italia, viaggio nella Bellezza", in onda lunedì 5 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. Nata ai tempi di Galileo su impulso di un cardinale "edonista", rivisitata in epoca Settecentesca dai suoi eredi, oggi è l'unico luogo al mondo in cui Barocco e Neoclassico trovano una sintesi perfetta.