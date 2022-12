Comunicare bene: l'Accademia della Comunicazione si prepara al via

GENOVA - Comunicazione Chiara, l’agenzia pubblicitaria che si occupa dell’ideazione di campagne pubblicitarie di diverse realtà imprenditoriali, si appresta al lancio di un progetto di formazione a distanza su scala nazionale. Dal prossimo anno infatti darà vita all’Accademia della Comunicazione, la prima piattaforma di formazione a distanza interamente dedicata ai temi della comunicazione e del marketing con corsi liberi ed erogati direttamente da selezionati professionisti del settore. - Comunicazione Chiara, l’agenzia pubblicitaria che si occupa dell’ideazione di campagne pubblicitarie di diverse realtà imprenditoriali, si appresta al lancio di un progetto di formazione a distanza su scala nazionale. Dal prossimo anno infatti darà vita all’Accademia della Comunicazione, la prima piattaforma di formazione a distanza interamente dedicata ai temi della comunicazione e del marketing con corsi liberi ed erogati direttamente da selezionati professionisti del settore.





"Stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso» spiega Chiara Battistini, la titolare di Comunicazione Chiara. «Con l’Accademia della Comunicazione verremo incontro a imprenditori, aziende, lavoratori autonomi e disoccupati. La varietà di corsi e percorsi è resa possibile grazie alla partecipazione di incredibili professionisti provenienti da tutta Italia, che stanno progettando inediti percorsi formativi in vista del lancio previsto per il nuovo anno".

Il team dell’Accademia è in costante crescita, continua infatti la selezione di professionisti della comunicazione desiderosi di condividere il loro sapere e la loro esperienza per costruire un punto di riferimento per la formazione di settore. Ora, come mai in passato, è forte il bisogno di conoscere tutti i segreti della buona comunicazione online e offline.

I corsi saranno «on demand», formula che garantisce autonomia sia agli studenti che ai docenti: tutti potranno dedicarsi all’aggiornamento professionale da remoto, nei tempi e nei modi che riterranno più opportuni.