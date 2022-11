Red Delicious Bio Val Venosta: l’incantevole mela rossa coltivata con passione

Affascina sempre lo spettacolo dei melicoltori che, percorrendo i pendii della Val Venosta, attraversano distese di filari e si soffermano accanto ad ogni albero. La Valle è Il Paradiso delle Mele per antonomasia: solo qui perfino un singolo frutto fa la differenza e merita quanta più cura possibile. Affascina sempre lo spettacolo dei melicoltori che, percorrendo i pendii della Val Venosta, attraversano distese di filari e si soffermano accanto ad ogni albero. La Valle è Il Paradiso delle Mele per antonomasia: solo qui perfino un singolo frutto fa la differenza e merita quanta più cura possibile.





In questo regno incontaminato nascono le succose Mele Bio Val Venosta che custodiscono tutta la passione dei melicoltori intenti a promuovere un mondo sostenibile. Il paesaggio verde e rigoglioso della Valle è il frutto prezioso del loro amore per il territorio, essenziale affinché la biodiversità e la natura continuino a proliferare. Così le varietà di mele Bio accolgono nella buccia e nella polpa tutti i profumi e i colori inconfondibili della Valle.

Tra i filari risalta il rosso scuro brillante della Red Delicious Bio Val Venosta, la mela color passione.

Andiamo dunque alla scoperta della Red Delicious Bio Val Venosta:





L’aspetto





La Red Delicious Bio evoca immediatamente la famosa mela di Biancaneve. La forma allungata, elegante e i colori afrodisiaci non potevano che trarre in inganno la fanciulla, affascinata da così tanta bellezza. Come biasimarla? La mela dalle sfumature rosso scuro tendente al nero-viola è decisamente favolosa. Il mantello rosso contrasta gradevolmente con il verde splendente della polpa attraversata da delicate venature. Le cinque graziose gobbette che si sviluppano nella zona del calice durante la fase di vegetazione rendono la mela ancora più incantevole.





Il profumo e il sapore





La Red Delicious Bio Val Venosta non è certo stregata come quella di Biancaneve, è però in grado di incantare chiunque. Dalle piccole lenticelle, sprigiona aromi verdi ed erbacei che ricordano i profumi della valle, giungono poi le note floreali e un fresco sentore alpino, tipico delle mele di alta montagna.

Mordendo la Red Delicious Bio Val Venosta si percepiscono gli aromi verdi di erba appena tagliata, di erbe aromatiche e quelli fruttati di anguria e banane verdi. La piacevole nota acida che genera freschezza viene dominata dalla dolcezza intensa, cui è impossibile resistere.





La consistenza





Non vi è luogo migliore per crescere e maturare se non in Val Venosta. Il Paradiso delle Mele. Le altitudini tra i 500 e i 1000 metri rendono la polpa fine gradevolmente compatta, mentre la buccia spessa e soda protegge e custodisce gelosamente gli aromi.