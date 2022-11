Domenica 27 novembre, in prima serata e in prima TV su Canale 5, appuntamento con "Dopo il matrimonio", film del 2019 scritto e diretto da Bart Freundlich. È il remake del film omonimo del 2006 diretto da Susanne Bier. Domenica 27 novembre, in prima serata e in prima TV su Canale 5, appuntamento con "Dopo il matrimonio", film del 2019 scritto e diretto da Bart Freundlich. È il remake del film omonimo del 2006 diretto da Susanne Bier.





Alla ricerca di fondi per il suo orfanotrofio a Calcutta, Isabelle si reca a New York per incontrare un ricco benefattore. Un invito a nozze scatena una serie di eventi in cui Isabelle deve affrontare i demoni del proprio passato.