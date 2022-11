Måneskin: il 20 gennaio 2023 uscirà il loro nuovo album "RUSH!"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale ed internazionale: i Måneskin annunciano la pubblicazione di "RUSH!", il nuovo attesissimo album, in uscita il 20 gennaio 2023 e disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e illustrato, speciali set, cd e molto altro. L'annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale. Novità nel panorama musicale nazionale ed internazionale: i Måneskin annunciano la pubblicazione di "RUSH!", il nuovo attesissimo album, in uscita il 20 gennaio 2023 e disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e illustrato, speciali set, cd e molto altro. L'annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale.





Il tour è iniziato la scorsa settimana con una data a Città del Messico durante la quale i Måneskin hanno presentato "Kools Kids", un potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo.

"RUSH!" è stato anticipato da "The Loneliest", il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, che - oltre a essere presente nelle classifiche di 28 Paesi - è entrato nella Top 50 Global di Spotify in posizione #44, nella Billboard's Global Top 200 in posizione #75, è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica Fimi dei singoli della settimana 41. È inoltre appena stato certificato disco d'oro in Italia, facendo così ottenere a Victoria, Damiano, Thomas e Ethan la certificazione numero 300 a livello mondiale: attualmente contano 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d'oro. Il Loud Kids Tour arriverà anche in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 Sold Out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. A queste, si aggiungono due speciali date evento negli stadi italiani, all'Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).