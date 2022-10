Ricette al taleggio a lume di candela: tortino di zucca con Taleggio D.O.P., amaretti e caramello

Oggi Consorzio Tutela Taleggio propone un tortino gustoso preparato con l’ingrediente autunnale per eccellenza. Oggi Consorzio Tutela Taleggio propone un tortino gustoso preparato con l’ingrediente autunnale per eccellenza.





Tortino di zucca con taleggio d.o.p., amaretti e caramello





Ricetta di media difficoltà

Dosi per 6/8 tortini





INGREDIENTI





Per il tortino:

150 ml panna

400 g polpa di zucca

4 uova

200 g miele

150 ml latte intero

sale





Per la salsa:

200 g panna fresca

10 g Taleggio DOP





Per il caramello:

4 cucchiai di zucchero





Per guarnire:

10 amaretti

1 rametto di menta fresca





PROCEDIMENTO





Cominciate con la preparazione del tortino di zucca. Trasferite la polpa della zucca in un mixer con il miele ed una presa di sale. Unite le uova, il latte, la panna e continuate a frullare. Setacciate il composto con l’aiuto di un colino.

Versate il composto nei pirottini precedentemente oliati e adagiateli in una teglia. Riempitela di acqua calda fino a 3/4 di altezza degli stampini.

Fate cuocere a bagnomaria a 180° per 50 min. Fate raffreddare il dolce e poi trasferitelo in frigo per 3 ore.

Nel frattempo, tagliate il Taleggio D.O.P. a cubetti e trasferitelo in un pentolino dove avete precedentemente messo a scaldare la panna. Fate sciogliere il formaggio e poi tenete da parte.

Per realizzare le guarnizioni di caramello fate sciogliere in un pentolino lo zucchero senza mai mescolarlo. Una volta trasparente versatelo con l’aiuto di un cucchiaio su una teglia rivestita da carta forno realizzando le guarnizioni che più preferite. Lasciate freddare e poi staccatelo dalla carta forno.

Servite il tortino guarnendolo con la salsa al Taleggio D.O.P., gli amaretti sbriciolati, la guarnizione di caramello e qualche foglia di menta.