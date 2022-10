Iron Maiden: il 15 luglio 2023 faranno tappa a Milano

Novità nel panorama musicale internazionale: gli Iron Maiden saranno a Milano, all'Ippodromo Snai, per un'unica data italiana il 15 luglio 2023. La band sarà, infatti, headliner del festival metal The Return Of The Gods con il loro ultimo disco "Senjutsu" insieme a brani estratti da "Somewhere In Time", leggendario album del 1986, oltre ai grandi classici. Novità nel panorama musicale internazionale: gli Iron Maiden saranno a Milano, all'Ippodromo Snai, per un'unica data italiana il 15 luglio 2023. La band sarà, infatti, headliner del festival metal The Return Of The Gods con il loro ultimo disco "Senjutsu" insieme a brani estratti da "Somewhere In Time", leggendario album del 1986, oltre ai grandi classici.





La band con Warner Music ha anche annunciato la pubblicazione di un commemorativo triplo vinile in onore del 40/o anniversario dell'emblematico terzo album The Number Of The Beast.

Quest'album è stato il primo ad avere Bruce Dickinson alla voce ed è stato il disco che ha poi catapultato la band nella fama internazionale. Nel nuovo packaging del vinile c'è anche Beast Over Hammersmith, disponibile per la prima volta su vinile, con il concerto live del leggendario show all'Hammersmith Odeon di Londra nel marzo 1982, parte del Beast On The Road World Tour.