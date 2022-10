Egitto: si celebra oggi il 49esimo anniversario delle vittorie della Guerra del 6 ottobre 1973

LAMIAA MAHMOUD - Il popolo egiziano celebra, oggi, il 49esimo anniversario delle vittorie della guerra del 6 ottobre 1973, dopo essere stato occupato per 6 anni dall'esercito del nemico israeliano. - Il popolo egiziano celebra, oggi, il 49esimo anniversario delle vittorie della guerra del 6 ottobre 1973, dopo essere stato occupato per 6 anni dall'esercito del nemico israeliano.





La guerra di ottobre è stata davvero una guerra di orgoglio e di recupero di un pezzo prezioso della terra di Kenana (Sinai) e di dignità, e di come questo popolo e il suo grande esercito hanno sacrificato il sangue più prezioso per liberare la terra da un brutale nemico e usurpatore. E in questo giorno non è possibile dimenticare il ruolo dei campioni del girone dei 73 storici (Discendenti dei Faraoni) mentre continuano a documentare la storia militare dell'Egitto come i loro antenati i Faraoni con tutta la diligenza e la credibilità come è sempre il loro motto. Sotto la guida del fondatore e il maestro Ahmed Zayed e anche del signor Yahya Mustafa Mohamed, direttore della regione del Canale e del Sinai per il gruppo 73 rilassanti, dove questo gruppo ha iniziato il suo lavoro dal 2008 ad oggi





Il gruppo porta su di sé una grande responsabilità di registrare e scrivere la storia militare dell'Egitto e gli eroismi del suo grande esercito con trasparenza e della bocca dei nostri eroi e di affrontare qualsiasi distorsione o le falsificazione della nostra storia militare, gli atti di eroismo e le battaglie che vengono insegnati all'estero dal lato del nemico israeliano.

Il gruppo pubblica anche i documenti reali confessioni e le registrazioni dalla bocca dello stesso nemico, sconfiggendolo e inginocchiando davanti all'esercito egiziano. E perché l'Egitto ha una storia che merita di essere raccontata: ci sono, infatti, due canali su Youtube per il gruppo dei 73 storici.

Il Gruppo di 73 storici ha presentato diversi film militari, tra i quali vi sono: "Le ali della Rabbia", è un film prodotto dagli sforzi personali del gruppo di 73 storici; "Ababel" che racconta La realtà dell'attacco aereo - un film drammatico e documentario nel 2014 e "418 difesa aerea" è stato prodotto da sforzi personali e donazioni degli egiziani all'interno e all'esterno dell'Egitto nel 2015 e alcuni film grafici che raccontano i compionati e le battaglie in modo semplificato e accattivante per raggiungere grandi e piccini.

Inoltre, c'è anche un canale su youtube chiamato "3D Egypt youtube" per un giovane patriottico egiziano della valorosa città di Suez si chiama Ahmed Mohamed Amin che sta collaborando con il Gruppo di 73 storici attraverso il suo canale specializzato nella realizzazione di film di animazione 3D per documentare l'eroismo del nostro grande esercito tra i presente e passato, dalla guerra di logoramento alla guerra di ottobre per esempio: l'operazione del coccodrillo del martire Ibrahim Al-Rifai, la battaglia di Ras El-Esh, Il muro dei missili, Il Promo del film Gloriosa Guerra d'Ottobre e altri grandi film d'animazione.