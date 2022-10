Indonesia, violenti scontri dopo la partita: almeno 180 vittime

MALANG - Si conclude nel dramma una partita di calcio allo stadio Kanjuruhan di Malang, in Indonesia. Il bilancio degli scontri avvenuti ieri sera nel Paese è di almeno 182 morti. Molte delle vittime non sono state ancora identificate e diverse persone sono state calpestate a morte tra la folla.Le violenze sono esplose al termine del match, quando migliaia di tifosi dell'Arema Fc sono entrati in campo infuriati per la sconfitta per 3-2 subita contro i rivali di lunga data Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent'anni.A quel punto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno cercato di calmare gli animi, senza successo. Quando sono stati lanciati gas lacrimogeni è scoppiato il caos, seguito da panico e fuga generale.Molte auto, tra cui un camion della polizia, sono state date alle fiamme all'esterno dell'impianto sportivo. Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine, 13 veicoli sono stati danneggiati in totale. Una fonte dell'ospedale ha riferito che tra le vittime c'era anche un bambino di 5 anni.Lo stadio ha una capienza di 42mila spettatori e secondo i dati delle autorità era completamente esaurito. In 3.000, ha spiegato la polizia, hanno fatto un'invasione del campo. Il governo indonesiano si è scusato per l'incidente e ha promesso di indagare sulla questione.Il presidente Joko Widodo ha ordinato un'indagine di sicurezza durante le partite di calcio.