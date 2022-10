Meloni poi si è espressa sul caro energia: “Siamo in contatto con il governo uscente, impegnato in una trattativa complessa a livello europeo. Bisogna capire come possiamo intervenire sui costi di questo autunno”.





Quindi la leader di Fdi è intervenuta sul gas: il tema non è come compensare la speculazione ma come fermarla. In mattinata incontro con Berlusconi: “Unità di intenti”.

MILANO - Prima uscita pubblica post elettorale per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta al Villaggio Coldiretti. "Se saremo chiamati a governare, daremo risposte efficaci e immediate ai principali problemi", ha detto.