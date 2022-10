Berlusconi: "Riallacciato con Putin? No, ho solo raccontato storiella"

ROMA - Riallacciato i rapporti con Putin? "No, ho raccontato una storiella...". Silvio Berlusconi lasciando la Camera ha risposto così, in merito alle parole trapelate dalla riunione dei deputati azzurri su uno scambio di regali (vodka e lambrusco) e lettere affettuose con il presidente della Federazione russa, in occasione del compleanno del Cav. Il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, ha spiegato che Berlusconi si riferiva a molti anni fa: "Le bottiglie di Putin in regalo a Berlusconi per il compleanno? Roba vecchia, del 2008", ha tagliato corto."La posizione di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi rispetto al conflitto ucraino e alle responsabilita' russe, e' conosciuta da tutti, e' in linea con la posizione dell'Europa e degli Stati Uniti, ribadita in piu' e piu' occasioni pubbliche. Non esistono ne' sono mai esistiti margini di ambiguita'". E' quanto si legge in una nota diffusa da Forza Italia.