MILANO - La Borsa di Milano ondeggia attorno alla parità nei primi scambi in linea con le altre Borse europee, incerte e sempre in attesa delle mosse delle banche centrali.Tra i titoli principali, bene Tenaris, che sale del 2% sul tentativo di rimonta del petrolio sopra gli 82 dollari al barile, con Leonardo, Cnh e Bper in crescita di oltre un punto percentuale.Debole Tim (-1,4%), con Campari che cede oltre due punti.