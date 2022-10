Asigitalia sceglie il progetto IDNTT per la formazione in Tunisia in ambito di comunicazione digitale



Il 4 Novembre 2022 a Tunisi, alle ore 11 sarà siglato un Protocollo di cooperazione tra la società di diritto Svizzero IDNTT e l’Università ENSIT - Ecole Nationale Supérieurs de Tunis. Il 4 Novembre 2022 a Tunisi, alle ore 11 sarà siglato un Protocollo di cooperazione tra la società di diritto Svizzero IDNTT e l’Università ENSIT - Ecole Nationale Supérieurs de Tunis.





La Presidente di Asigitalia d.ssa Rossana Rodà, promotrice di questa iniziativa, prosegue con la definizione di progetti e iniziative per sviluppare e finanziare progetti per la crescita economica e lo sviluppo sociale attraverso la formazione professionale, per promuovere attività sociali seguendo i principi del Consiglio Economico ECOSOC (consiglio economico sociale delle Nazioni Unite), uno dei sei organi principali dell’ONU.

"Sono felice di promuovere questa iniziativa" dichiara la Presidente "che sarà utile opportunità per le giovani risorse in Tunisia dove, università come ENSIT, erogano istruzione specializzata quale efficace strumento di realizzazione professionale che, grazie a realtà come IDNTT, possono essere completate da esperienze lavorative concrete per poter in seguito svolgere la professione nel loro Paese".

IDNTT, Martech Content Factory di successo, società leader nella produzione di contenuti originali, smart, cross-media e crossmarket finalizzati all’aumento del fatturato e della brand awareness, lavora in modalità OMNICHANNEL Data Driven con un modello industriale certificato ISO 9001 scalabile e resiliente, in full outsourcing.

Oltre 100 professionisti operanti in Svizzera, Italia, Spagna, Romania, Olanda ed ora Tunisi, IDNTT è un’azienda che crede e investe nella gender equity e nell'apporto tech e digital degli under 40. Coerentemente con i propri obiettivi di "crescita sostenibile", IDNTT, selezionerà giovani talenti Tunisini, laureati in Tecnologie Digitali per integrarli in un percorso formativo e professionale chiaro ed efficace dotandoli di organizzazione, metodo e competenze per poter lavorare, "da remoto" sulle diverse commesse internazionali di IDNTT integrati nei diversi Team di produzione multicanale del Gruppo.

"Capacità produttiva professionale di qualità, soft skills, un approccio e una cultura internazionale, sono le caratteristiche che, dalla sua nascita, piú di 10 anni fa, IDNTT ha sempre privilegiato e valorizzato" dichiara Christian Traviglia "e contribuire a formare Talenti nel Mondo che possano così efficacemente portare le loro competenze e il loro valore nel nostro team diffuso mi riempie di orgoglio. Svizzera, Italia, Romania, Spagna, Olanda, Tunisia: un'unica visione, medesimi obiettivi, integrazione sociale e culturale. IDNTT è sempre più una melting pot digitale focalizzata sui contenuti".

Questo il programma:

- Venerdì 4 novembre 2022 h.11 saluti della Presidente di ASIGITALIA, dott.ssa Rossana Rodà, del direttore di ENSIT prof. Rached GHARBI e del Presidente di IDNTT, dott. Christian TRAVIGLIA

- Saranno presenti istituzioni territoriali e alti rappresentanti della Camera di Commercio Tunisia-Svizzera e Ambasciata Svizzera a Tunisi.

- Seguirà un rinfresco di saluto.

- Mercoledì 9 novembre 2022 h. 15 evento "YOU CAN DO IT!" per presentare l’accordo presso l’università ENSIT a tutti gli studenti dell'ateneo con un focus particolare rispetto all'opportunità di stage di sei mesi, ma il cuore dell’incontro sarà su come accendere il proprio futuro, stimoli, energie, progetti e soprattutto metodo concreto di lavoro.