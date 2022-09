Ucraina, Zelensky a connazionali in aree occupate: "Coscritti sabotino forze Mosca"

via Zelensky Ig

KIEV - Appello del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ai connazionali che vivono nelle aree del Paese sotto il controllo di Mosca e che non potranno evitare di essere arruolati nel quadro della mobilitazione annunciata dal Cremlino, a "sabotare" l'esercito russo.Ribadendo che i referendum in corso nel Donbass, a Kherson e Zaporizhzhia sono "fasulli", Zelensky - nel suo consueto discorso notturno - ha fatto una "semplice richiesta" agli ucraini che si trovano "nel territorio temporaneamente occupato: mettete in salvo le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti"."Nascondetevi dalla mobilitazione russa con ogni mezzo. Evitate la leva e cercate di raggiungere il territorio libero dell'Ucraina - ha proseguito il presidente ucraino - Ma se entrate nell'esercito russo, sabotate qualsiasi attività del nemico, ostacolate ogni operazione russa, forniteci qualsiasi informazione importante sugli occupanti: sulle loro basi, i quartier generale ed i depositi di munizioni.