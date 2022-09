Tv: il 15 e 22 settembre 2022 due prime serate elettorali in onda su Rai 1 con "Porta a Porta"

La Rai dedicherà alla competizione elettorale due prime serate su Rai 1, il 15 e il 22 settembre. Le serate, a cura di "Porta a Porta" e condotte da Bruno Vespa non prevederanno faccia a faccia dopo avere verificato la mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste. La Rai dedicherà alla competizione elettorale due prime serate su Rai 1, il 15 e il 22 settembre. Le serate, a cura di "Porta a Porta" e condotte da Bruno Vespa non prevederanno faccia a faccia dopo avere verificato la mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste.





Per questo stesso motivo non andranno in onda le trasmissioni con i confronti tra tutti i leader dei partiti previste dal Tg1 in collaborazione con il genere Approfondimento inizialmente programmate il 7 e il 15 settembre.