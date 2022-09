Tajani: governo di alto profilo e deve avere spalle larghe

ROMA - "Noi dobbiamo fare un governo di alto profilo, la situazione in Italia e' molto difficile e dobbiamo affrontare sfide inedite, economiche ed energetiche. In piu' abbiamo una guerra alle porte. Certo, serve un governo con le spalle molto larghe e se serve un non politico, un cosiddetto tecnico, sara' benvenuto. Al primo posto pero' dobbiamo mettere l'interesse nazionale, la visione dell'Italia nel futuro". Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera.