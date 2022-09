Massa Carrara, preso il ladro dei distributori automatici

MASSA CARRARA (MS) - È stata una pattuglia del Radiomobile di Carrara a mandare a monte i piani di un ladro seriale che sabato notte è stato “pizzicato” con vari arnesi da scasso ed un mucchio di monetine che aveva appena rubato dai distributori di snack e bevande presenti in due stazioni di servizio di Viale Galilei.Gli uomini dell’Arma, durante la consueta vigilanza notturna per le strade della città, si sono accorti di un uomo che stava armeggiando vicino le macchinette self service. Appena l’equipaggio è tornato indietro per fare un controllo, l’uomo è partito di corsa “seminando” monetine dappertutto, anzi ad un certo punto ha lanciato per i campi pure una tenaglia che evidentemente gli era servita per manomettere le vending machine. Il fuggitivo però non è riuscito a fare molta strada perché carabinieri sono stati più veloci di lui e lo hanno arrestato.A quel punto, i militari dell’Arma hanno raccolto tutti i soldi che il ladro aveva perso durante la fuga, che messi insieme al resto delle monetine che aveva nelle tasche degli indumenti, hanno raggiunto la somma di circa cento euro. Tornati indietro per verificare i distributori automatici di bibite e merendine presenti nell’area di servizio “ESSO”, i carabinieri hanno scoperto che i furti messi a segno erano due, perché era stata scassinato e ripulito di tutte le monetine anche il distributore di snack posizionato nell’area di servizio “IP” poco distante.