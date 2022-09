Bergamo, chiuso un locale ritrovo di pregiudicati

BERGAMO - I Carabinieri della Stazione di Trescore Balneario hanno notificato al titolare di un bar un provvedimento di sospensione della licenza a seguito del provvedimento emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in diverse occasioni all’interno del locale.Nel corso dei periodici controlli effettuati presso l’esercizio pubblico, è stata riscontrata la presenza di persone pregiudicate per reati di vario genere nonché per reati in materia di armi e stupefacenti; inoltre all’interno del locale si sono verificate liti che hanno reso necessario, in più occasioni, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.Alla luce di tali elementi l’autorizzazione per l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è stata sospesa per 10 giorni.