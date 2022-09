La bontà degli Stracchini Nonno Nanni è sempre più amica dell’ambiente

Nonno Nanni, l’azienda veneta produttrice di formaggi freschi, intensifica il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e presenta a scaffale nuovi formati e pack compostabili per tre referenze della sua gamma di prodotti, oltre al già presente Stracchino classico: il Fior di Stracchino, lo Stracchino con fermento Probiotico e lo Stracchino con fermenti lattici vivi dello Yogurt. Sia le vaschette interne che l’involucro esterno sono infatti realizzati con materiale compostabile che, a seguito di procedimenti di compostaggio industriale, si trasforma in fertilizzante per la terra e può quindi essere gettato dai consumatori nell’umido in base alle regole del comune di residenza. Nonno Nanni, l’azienda veneta produttrice di formaggi freschi, intensifica il proprio impegno nei confronti dell’ambiente e presenta a scaffale nuovi formati e pack compostabili per tre referenze della sua gamma di prodotti, oltre al già presente Stracchino classico: il Fior di Stracchino, lo Stracchino con fermento Probiotico e lo Stracchino con fermenti lattici vivi dello Yogurt. Sia le vaschette interne che l’involucro esterno sono infatti realizzati con materiale compostabile che, a seguito di procedimenti di compostaggio industriale, si trasforma in fertilizzante per la terra e può quindi essere gettato dai consumatori nell’umido in base alle regole del comune di residenza.





Nel Fior di Stracchino, ad accogliere la deliziosa bontà del formaggio fresco, non c’è più la vecchia vaschetta in plastica da 150g, ma un nuovissimo pack nel formato da 165g realizzato interamente da materiale compostabile. Una confezione che nasce dalla natura per aiutare la natura e che riprende nella grafica gli elementi iconografici e distintivi di Nonno Nanni, che ne esaltano già a colpo d’occhio la freschezza e la bontà. Grazie alla sua consistenza morbida e fondente, il Fior di Stracchino è il formaggio più cremoso della gamma Nonno Nanni: naturale e senza conservanti, con il suo sapore fresco di latte e le sue note dolci e delicate è buonissimo gustato in purezza, su una fetta di pane, o abbinato a ingredienti semplici, come delle verdure fresche.

Lo Stracchino con fermento Probiotico e lo Stracchino con fermenti lattici vivi dello Yogurt sono invece da oggi disponibili nel nuovissimo formato da 100g e in un pack compostabile: flowpack e vaschetta interna sono realizzati per la maggior parte con un materiale creato dai residui della lavorazione di prodotti agricoli e altre risorse rinnovabili che possono essere gettati direttamente nell’umido. Compostabilità e biodegrabilità dell’imballaggio sono certificati secondo documentazione UNI EN 13432 emessa dall’ente DIN CERTCO.

Lo Stracchino con fermenti lattici vivi dello Yogurt nasce dall’incontro di due eccellenze: la cremosità dello Stracchino classico Nonno Nanni e i fermenti lattici vivi dello yogurt. Una combinazione vincente, dal gusto dolce e delicato, in grado di conquistare anche i palati più esigenti sin dal primo assaggio.

Lo Stracchino con fermento Probiotico, invece, grazie all’aggiunta dei fermenti probiotici Lactobacillius acidophilius e casei, regala ai consumatori una versione più dolce e delicata dello stracchino classico. Con il suo sapore fresco e delicato diventa l’ingrediente perfetto da abbinare a ricette creative e originali, in grado di stupire piacevolmente chiunque lo assapori.

Nonno Nanni è stata la prima marca ad introdurre nel mercato uno stracchino in confezione compostabile. Lo Stracchino classico da 100g lanciato nel 2019, oggi si fa nuovamente promotore di un packaging che risponde ai concetti di economia circolare e che, al contempo, mantiene intatte la bontà, le proprietà organolettiche e la durata dei prodotti. Le confezioni stesse diventano veicolo di comunicazione: sul fronte è inserito un bollino verde che consente ai consumatori di conoscere, già ad un primo sguardo, l’impegno di Nonno Nanni nei confronti dell’ambiente.

Questo intervento fa parte di un più ampio progetto di corporate social responsibility: "La Bontà In Ogni Gesto" che, a partire dal 2022, ispirerà e guiderà tutte azioni che mirano ad un cambiamento etico, sociale ed ambientale.

Inoltre, Fior di Stracchino, Stracchino con fermento Probiotico e Stracchino con fermenti lattici vivi dello Yogurt insieme a tutti gli altri Stracchini di Nonno Nanni avranno le emissioni di CO2 compensate.