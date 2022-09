Tv: martedì 6 settembre su Italia 1 in prima serata il film "Sulle ali dell’avventura"

Martedì 6 settembre, in prima serata su Italia 1 arriva il film prima tv "Sulle ali dell’avventura" diretto da Nicolas Vanier.Christian è uno scienziato visionario specializzato in oche selvatiche. Thomas, suo figlio, è costretto a trascorrere le vacanze con suo padre, perché sua madre non può tenerlo. Per questo adolescente ossessionato dai videogiochi, questo soggiorno nella campagna promette di essere un vero incubo. Tuttavia, si avvicinerà a suo padre e aderirà al suo folle progetto: salvare un gruppo di oche nane, una specie in via di estinzione, guidandole col suo deltaplano per insegnare loro una nuova rotta migratoria meno pericolosa di quella che adottano normalmente. È l'inizio di un viaggio incredibile e pericoloso verso la Norvegia.Questo il cast: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou Fogli, Frédéric Saurel, Grégori Baquet, Dominique Pinon, Philippe Magnan, Ariane Pirié.