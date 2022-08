- E' partita da Odessa la prima nave piena di grano, destinazione Libano, nel rispetto degli accordi di Istanbul tra Russia ed Ucraina. La nave, prima del suo arrivo a Beirut, farà scalo in Turchia per i controlli previsti dagli accordi. Esulta la Russia, che per voce del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato: "In effetti la partenza della prima nave è molto positivo".