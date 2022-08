Bimba abbandonata in auto sotto il sole: positiva a cocaina

È stata la commessa di un negozio a notare la bambina chiusa in auto sotto la canicola estiva e ad allertare i carabinieri.



Secondo riferito dalla donna, i genitori stavano litigando e si sono rifiutati di far uscire la bambina dalla macchina. La piccola è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina, dove è risultata positiva alla cocaina, ma fuori pericolo di vita.



Stando a quanto riportato da Rai News, i genitori, entrambi con piccoli precedenti penali, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di abbandono di minore.





Il tribunale per i minori di Roma ha sospeso la potestà genitoriale e ha disposto che la bambina sia affidata a una struttura protetta.

