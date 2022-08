Tv: giovedí 4 agosto su Canale 5 il film "Giù le mani dalle nostre figlie"

Lisa Decker lascia la figlia Julie per il suo primo giorno di scuola materna. Guarda mentre Julie è raggiunta da altre due ragazze, Kayla e Sam. Il padre di Kayla Mitchell e il padre di Sam Hunter si presentano e diventano amici intimi dopo aver visto il legame tra i loro figli. Dodici anni dopo, Julie condivide con Kayla e Sam che intende perdere la verginità con il suo fidanzato Austin al ballo. Anche Kayla si impegna a farlo, anche se su base casuale con il suo compagno di laboratorio, Connor. Sam, una lesbica chiusa, si unisce al patto per consolidare il legame con i suoi due migliori amici. Va al ballo con l'innocuo Ciad. Lisa organizza un pre-party per genitori e figli. Le ragazze si dirigono al ballo di fine anno, scambiandosi messaggi sul patto sessuale. I tre genitori intercettano i messaggi e decidono di intervenire.

Giovedì 4 agosto in prima serata su Canale 5 va in onda il film "Giù le mani dalle nostre figlie" diretta da Kay Cannon.