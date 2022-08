TV dei ragazzi: è Santo Verduci la voce dei cartoni animati

- È da ben 12 anni che Contactoons, la trasmissione tv amata da grandi e piccini, fa capolino nelle tv regionali d’Italia grazie a Santo Verduci, e porta per mano i bambini d’Italia in un mondo fantastico ricco di sport, musica, videogame, moda e cartoni animati. - È da ben 12 anni che Contactoons, la trasmissione tv amata da grandi e piccini, fa capolino nelle tv regionali d’Italia grazie a Santo Verduci, e porta per mano i bambini d’Italia in un mondo fantastico ricco di sport, musica, videogame, moda e cartoni animati.





In questi anni tante serie di cartoni animati hanno fatto parte di questa trasmissione, come ad esempio La signora Minù, Il mio amico Denver, Transformers, Digimon, Princess Tutù. Vir the Robot Boy e tanti altri.

Per ciascun cartone animato è stata realizzata una nuova sigla racchiusa nei compact disk da collezione che portano il nome della trasmissione televisiva, ascoltabili nelle piattaforme streaming come Spotify, Amazon, YouTube.



Attualmente sono state incise ben 65 sigle originali dei cartoni animati ed è in progetto l’uscita ancora di un nuovo album.



Santo Verduci oltre ad essere un cantautore è anche un direttore di doppiaggio e doppiatore, presta la sua voce a numerose serie tv e anime giapponesi, tra cui Kimba, Zenon e Bartolito (dalla serie tv La fattoria di Zenon), Bhatija, Vir, e tanti personaggi dei cartoni animati Disney in onda su Baby Tv, come Mike Bike, Pix & Leo.



È stato fondato persino un fan club, per associarsi: basta iscriversi, visitando il sito www.contactoons.it sezione fan club, e compilare il form per ricevere articoli speciali ed esclusivi.