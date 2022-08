Dall'India a Taranto, la nuova vita del giovane talento Raja

Dal 2 Settembre disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Raja, dal titolo “Montagne” (Radio Rossa Management), un brano pop che descrive una ricerca continua per l'assenza di qualcosa, per la quale si sente il sapore e l'emozione, ma sfugge come fosse impossibile da raggiungere. Solo quindi la fantasia, immaginando un percorso che serva ad arrivare alla persona, può dare un senso al suo viaggio, ma è consapevole di non poter trovare ciò che cerca, lasciandosi trasportare dalla scia dei pensieri e dalle cicatrici che la vita gli ha lasciato.

Raja: “Quando scrissi questo pezzo sentivo di aver investito molto in cose futili. Una ricerca infinita con brevi attimi di finta felicità che si trasformavano immediatamente in fallimento. Il tutto è rappresentato attraverso l'amore per qualcuno di cui si percepisce solo l'assenza, per cui nonostante tutto mi sarei buttato nel vuoto.”

Raja Scudella, in arte semplicemente Raja, nasce il 16 Novembre 2001 a Calcutta in india. Arriva in Italia, esattamente a Taranto, in seguito all’adozione all'età di un anno, crescendo con il sound di Bryan Adams e dei Linkin Park. Nel periodo dell'adolescenza riceve nuove influenze musicali dal pop-rock, dal cantautorato italiano e dall'Electronic Dance Music (EDM). All'età di 12 anni inizia a suonare la chitarra ed a scrivere i testi delle sue canzoni, completando poi la sua formazione prendendo lezioni di canto.

Nei primi anni del liceo diventa il frontman di una band locale per poi proseguire da solista, partecipa a numerosi concorsi e riceve diversi riconoscimenti. Il suo primo singolo, in collaborazione con il produttore barese Revas, "Prigioniero Dei Sogni”, è stato pubblicato nel 2019. Nel 2022 inizia la collaborazione artistica con il produttore e manager Antonio Crea, con il quale pubblica il singolo “Montagne”.