Politiche, Salvini: "La Regina non si candida? Meglio tardi che mai"





“Aveva scritto, nel corso degli anni, più di un post delirante contro Israele come questo: 'In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?'.





Frasi - dichiara il leader della Lega - che hanno consentito a Raffaele La Regina di diventare una colonna del Pd in Basilicata e di correre per il Parlamento con l’applauso di Enrico Letta che lo aveva espressamente citato come esempio".

ROMA - "Meglio tardi che mai". Il leader della Lega Matteo Salvini commenta la decisione di Raffaele La Regina, il capolista del Pd in Basilicata alla Camera, che ha rinunciato alla candidatura e ha fatto un passo indietro dopo le polemiche innescate dai post su Fb sulla legittimità dello Stato di Israele.