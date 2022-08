Pnrr, Letta: “piccoli aggiustamenti, stop al caro bollette”

“Chi chiede di cambiare in corsa confessa implicitamente di non riuscire a mantenere gli impegni", afferma il dem, secondo il quale il risultato sarebbero "ritardi notevoli proprio quando bisogna correre nell'attuazione del Piano". "Una lunga istruttoria europea, sulla quale peraltro tutti gli Stati membri dovrebbero esprimersi, bloccherebbe anche le risorse per le emergenze che stiamo già affrontando", aggiunge. E ricorda che "il rispetto degli impegni è una delle condizionalità dello scudo anti-spread della Bce". Ciò su cui punta il segretario Pd è "far applicare quelle regole del Pnrr che consentono aggiustamenti di carattere attuativo".

ROMA - "Il Piano va attuato così com'è. La rinegoziazione non è la strada da percorrere". Lo sostiene in un intervento su 'Il Messaggero' è il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che replica alla proposta della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di rivedere il Pnrr.