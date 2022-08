Mosca: "Falliti piani Occidente di indebolirci economicamente"

MOSCA - "Le operazioni militari ucraine sono pianificate da Washington e Londra, ma i piani dell'occidente di indebolire economicamente la Russia sono falliti": così oggi il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, sottolineando che le forze occidentali guidano Kiev nella guerra ibrida contro la Russia. Lo riporta la Tass. Secondo Shoigu, inoltre, la "Nato ha iniziato a schierare forze aggiuntive sul suo fianco orientale prima dell'inizio della cosiddetta 'operazione speciale' russa in Ucraina: Un rafforzamento che completa il degrado dei meccanismi di controllo degli armamenti stabiliti in Europa durante la Guerra Fredda. E l'Ucraina riceve dati di ricognizione da tutte le fonti di informazione disponibili alla Nato, ha aggiunto. La Nato, sempre secondo Shoigu, rivendica il dominio globale, anche in Africa, Asia-Pacifico e Medio Oriente".