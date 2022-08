Berlusconi: "Lavorare per vittoria cdx e risultato Forza Italia"

ROMA - "Molti italiani, troppi, quasi la meta', sembrano intenzionati a non votare. Il nostro compito e' quello di far capire agli italiani delusi che andare a votare, e naturalmente votare per noi, e' il solo modo per tutelare i propri interessi. Dobbiamo spiegare che solo chi e' soddisfatto di come vanno le cose in Italia puo' permettersi il lusso di non andare alle urne. Solo chi e' soddisfatto delle tasse, della burocrazia, della giustizia, degli stipendi, delle pensioni, della sanita' puo' votare per la sinistra, che e' il vero partito della conservazione. Per questo sono ottimista, noi siamo ancora una volta il solo cambiamento possibile, la sola speranza per l'Italia. E per questo dobbiamo lavorare con il massimo impegno non solo per la vittoria del centro-destra, ma per un ottimo risultato di Forza Italia". A dichiararlo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante il Comitato di presidenza di Forza Italia, che ha ratificato tutti gli adempimenti statutari in vista delle prossime elezioni Politiche e Regionali.