Meloni: detassare aziende che assumono, Stato non deve rompere le scatole

ROMA - ''Si possono detassare le aziende che assumono, questa è la proposta di Fdi: più assumi, meno tasse paghi... Sono i lavoratori che creano la ricchezza .Quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole! Lo Stato non deve disturbare, deve essere un tuo alleato e non un tuo nemico e poi, chiaramente chi sbaglia, paga''. Così Giorgia Meloni al comizio elettorale di oggi pomeriggio a Termoli, insieme ai candidati centristi di 'Noi moderati' nel Molise, il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.