Mark Donato: "Don't Go” è il nuovo singolo

E’ uscito da pochi giorni il nuovo singolo di Mark Donato, "Don't Go". Questo nuovo brano arriva dopo gli ottimi risultati raggiunti dal precedente singolo dell’artista toscano, "S.O.S.”. Quest'ultimo brano è stato inserito, come spesso accade alle produzioni di Mark Donato, in alcune delle più importanti playlist editoriali di Spotify. Proprio su Spotify il brano è ormai vicino al traguardo delle 40.000 visualizzazioni. Il video, pieno di estate e di bellezza, ha invece ormai superato le 20.000 visualizzazioni su YouTube...E com'è "Don't Go”? E’ un brano a metà tra ritmo e melodia, con un andamento vagamente malinconico… e quindi perfetto anche per l’estate, stagione in cui non vogliamo sempre solo saltare. Il testo del brano racconta l’amore, ovvianente, come tutte o quasi le canzoni del nostro cuore. Il brano, mentre scriviamo, ha già superato gli 11.000 ascolti, soltanto sulla piattaforma Spotify.E’ un’estate piena di musica, quindi, per Mark Donato, ma l'artista toscano, per settembre 2022, ha già in vista un importante traguardo. "Sto lavorando ad un nuovo remix per un brano di Den Harrow, un vero mito per gli artisti della mia generazione", spiega Mark Donato. L’uscita del nuovo remix è prevista per settembre ’22.Chi è Mark Donato? Il dj producer toscano è un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto "Last Night Francesca St. Martin", un brano uscito su Universal…