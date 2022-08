Letta: "Corro a Vicenza, i veneti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi"

"Voglio dimostrare che le elezioni possiamo vincerle, e quindi ho deciso di fare una incursione laddove la partita è più difficile, laddove i risultati del Pd sono oggettivamente più bassi che altrove. Laddove soprattutto, il numero di quelli che hanno tradito Draghi è altissimo".





Quanto alle polemiche interne sulla compilazione delle liste, Letta replica: "E' evidente che avrei voluto che ci fosse più spazio per tutti, ma il taglio del parlamentari ha reso tutto molto complesso, e le proteste purtroppo devono tenere conto di questa riduzione".

ROMA - Enrico Letta ha deciso di candidarsi anche a Vicenza, come capolista del Pd alla Camera, in una città roccaforte della Lega. Il leader dem ha spiegato il motivo di questa scelta in una intervista al Giornale di Vicenza. "Mi candido qui perché penso che la nostra campagna elettorale debba essere in attacco e non in difesa".