Calenda: "Sollievo non dover pensare a Di Maio come alleato"

ROMA - "Al di là di ogni altra considerazione razionale, patti contraddittori etc il sollievo fisico di non dover pensare a Di Maio come alleato vale da solo il 30% dei collegi di coalizione a cui abbiamo rinunciato". A scriverlo su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda.