Il Papa in Abruzzo: preghiamo per l’Ucraina e tutti i popoli in guerra

L'AQUILA - “Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia”. Così il Pontefice prima dell’Angelus domenicale e al termine della messa celebrata da Collemaggio in Abruzzo dove è in visita pastorale.