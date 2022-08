Politiche, Calenda presenta il programma: "Tra Letta e Meloni scelgo Letta"

ROMA - "La cultura della Meloni ha ricette economiche completamente diverse dalle mie. Ad esempio io sono per privatizzare Alitalia mentre lei la vuole nazionalizzare". Lo ha detto a In Onda il leader del Terzo polo, Carlo Calenda."Spero che Emma Bonino venga eletta. Non risponderò ai suoi insulti. Io, Renzi e lei in Europa siamo nello stesso gruppo di Renew Europe" ha aggiunto Calenda.In merito a possibili future alleanze Calenda ha dichiarato: "Tra Letta e Meloni scelgo Letta. E' una persona che stimo, che sta facendo errori clamorosi. Se Letta voleva fare il Comitato di Liberazione Nazionale, doveva includere M5s". "Io con la destra sovranista non ci posso fare un'alleanza perchè non appartiene alla mia cultura politica, che è ben definita" ha detto Calenda, leader di Azione, ospite di In Onda su La7.