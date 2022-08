Coronavirus: i dati aggiornati al 3 agosto

ROMA - Nelle ultime 24 ore sono 45.621 i nuovi contagi da Covid-19 registrati, secondo i dati del ministero della Salute.Ieri i contagiati erano stati 64.861.Le vittime sono 171, in calo rispetto alle 190 di ieri. Il tasso è al 17,8%, stabile rispetto a ieri quando era al 18,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 255.797 tamponi.Sono invece 396 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.006, rispetto a ieri 239 in meno.In Italia, fa sapere la Fiaso, risultano stabili i ricoveri e le terapie intensive. Più preoccupante la situazione negli ospedali dei pazienti over 60 non vaccinati con la quarta dose. Intanto, in Australia, la vaccinazione anti-Covid viene estesa a nuove fasce d'età pediatriche.