Ancora scontri a Zaporizhzhia, oggi il vertice Ue a Praga

PRAGA - I ministri europei della Difesa e degli Esteri si incontreranno nella capitale ceca per fare il punto sulla situazione nella centrale nucleare.Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina. A riferirlo Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare della regione, su Telegram. "Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Finora non sono stati individuati danni significativi alle infrastrutture", ha dichiarato, mentre si avvicina l'inizio della missione degli esperti dell'Aiea che dovranno verificare la situazione all'interno della centrale nucleare situata a sud della città di Zaporizhzhia, a Energodar.Scrive su Twitter il direttore generale AIEA, Rafael Grossi: “Il giorno è giunto, la missione dell’AIEA a Zaporizhzhia sta arrivando. Dobbiamo proteggere la sicurezza e la difesa del più grande impianto nucleare dell’Ucraina e d’Europa. Orgoglioso di guidare questa missione che sarà alla Zaporizhzhia Nuclear Power Plant alla fine di questa settimana”, ha scritto Rafael Grossi su Twitter.