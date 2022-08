Allerta caldo, nuova ondata in arrivo: cosa ci aspetta da oggi

Le zone più roventi



In Italia previste temperature fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna.



L'ondata di caldo si abbatterà sull'Europa centro-occidentale a partire dalla Spagna, che da domani sarà la prima a risentire del "cammello" - come viene definito in gergo meteorologico l'anticiclone africano - poi, il caldo anomalo si dirigerà dai Pirenei verso le Alpi: attese temperature di 10 gradi oltre la media agostana - già elevata - inizialmente sulla Francia, tra Svizzera, Germania e Austria.



Il picco tra giovedì e venerdì



Il nostro Paese sarà raggiunto dal picco di calore tra giovedì e venerdì, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico e durerà secondo gli esperti almeno una settimana.

ROMA - Secondo le previsioni, Palermo e Perugia saranno le città più bollenti d'ltalia, ma il rialzo toccherà anche Roma e Milano. Sempre più caldi persino i mari italiani. Ecco un quadro della situazione meteo e delle allerte nelle prossime ore.Una massa d’aria molto calda, associata al nuovo rinforzo dell’anticiclone Nord-africano, riporterà le temperature massime verso valori intorno ai 35 gradi con punte di 38 ed oltre nelle zone interne. Valori più contenuti invece, mitigati dalle brezze marine, lungo le coste.