Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico

L'uomo è stato assassinato da un gruppo di assalitori in motocicletta, che hanno circondato l'auto con cui stava andando a prendere le figlie a scuola.Sul posto, "gli agenti di polizia che sono arrivati lo hanno trovato all'interno di un veicolo con diverse ferite da proiettile".Raphael Alessandro Tunesi viveva da diversi anni in Chiapas ed era molto stimato nella comunità. Insieme alla moglie messicana, era proprietario del lussuoso hotel Quinta Chanabnal, situato ad appena 3 chilometri dal sito archeologico di Palenque: nell'hotel sono stati girati anche film e le camere sono ispirate ai templi maya. Esperto d'arte (aveva scritto anche un libro, El Arte Maya), solo un anno fa, nell'aprile 2021 aveva partecipato al forum "Messico-Italia 500 anni di dialogo culturale" organizzato dal ministero della Cultura, sulle relazioni tra l'Italia e il Messico dalla conquista ad oggi.La Procura ha aperto un'indagine per individuare i responsabili e chiarire l'accaduto.