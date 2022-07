UDINE - Dal 25 giugno scorso non si avevano più notizie di un 31enne partito per un trekking. Questa mattina, durante un nuovo sorvolo, è stato avvistato e portato in salvo dai vigili del fuoco.Si trovava in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente ed era a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario che aveva annunciato di voler percorrere. "Sta bene", il primo commento dei soccorritori.