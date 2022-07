Draghi: "Ora Algeria è primo fornitore di gas"

ALGERI – “Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l’Italia, nell’ambito dell’accordo firmato con Eni ad aprile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con il presidente Tebboune, al termine della plenaria del IV vertice intergovernativo ad Algeri tra i due Paesi.Il premier italiano ha sottolineato che si tratta di “un’accelerazione rispetto a quanto previsto” e “anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni”Draghi ha ricordato anche che i due Paesi collaborano “nello sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare dell’idrogeno verde e dell’energia solare, eolica e geotermica” sottolineando come “la transizione energetica è fondamentale per il futuro dei nostri Paesi e per l’intera Unione Europea”.